Palermo Primavera | 12a giornata | pari nel derby col Catania | rosanero ancora in testa

(Di sabato 22 gennaio 2022) Ilpareggia 2-2 nelcontro il, match valido per la dodicesimadel campionato3, in gol Caracappa e Corona per i

Advertising

Zcfnews : Palermo-Catania 2-2 Primavera 3 12° giornata - - CataniaC0M : Primavera 3: Palermo-Catania 2-2, una doppietta di Russo riprende i rosanero. - Mediagol : Palermo Primavera, Di Benedetto vede il Catania: “Derby match a sé, sarà emozionante” - ILOVEPACALCIO : Palermo: al «Pasqualino» la sfida con il Catania Primavera, subito il derby. Di Benedetto: «Siamo pronti» - Ilovepa… - CataniaC0M : Primavera 3, Catania-Palermo: 0-0, le siciliane non si fanno male e dividono la posta. -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo Primavera

ORE 14.15 - È tutto pronto per l'inizio del derbytrae Catania. Diversi tifosi presenti al Pasqualino di Carini, molti in trasferta dalla città etnea. Il 2022 delinizia ...finito in parità il Derby di Sicilia fra le formazioni giovanili die Catania, valido per la terza giornata di ritorno del campionato3. Al "Pasqualino Stadium" di Carini non sono mancati gol, emozioni ed agonismo nella sfida fra i rosanero ed i ...Il Palermo Primavera pareggia 2-2 nel derby contro il Catania, match valido per la dodicesima giornata del campionato Primavera 3, in gol Caracappa e Corona per i rosanero ...Torna la Primavera 3 con uno match importante: i ragazzi del Palermo si trovano a giocare il derby contro il Catania ...