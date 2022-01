No - mask non indossa la mascherina in aereo, si cala i pantaloni e mostra il sedere alla hostess: ora rischia 20 anni (Di sabato 22 gennaio 2022) Covid, idioti no vax e no mask Ha aggredito e intimidito l'equipaggio del volo New York - Dublino della Delta, rifiutando di indossare la mascherina, lanciando una lattina contro un altro passeggero. ... Leggi su globalist (Di sabato 22 gennaio 2022) Covid, idioti no vax e noHa aggredito e intimidito l'equipaggio del volo New York - Dublino della Delta, rifiutando dire la, lanciando una lattina contro un altro passeggero. ...

Advertising

stefanialeone5 : @GiovanniTarchi @xiana44698880 @repubblica Consiglio vivamente di recarsi a firenze anche al solo scopo di mangiare… - FrancoScarsell2 : Trambusto sul volo New York-Dublino della Delta. Un 29enne,No mask,alla richiesta di indossare la mascherina,ha agg… - lapresidentola : @RobiVil Non ha senso, oltretutto non mi pare fermino proprio nessun virus. O secondo te in Francia quanti casi avr… - thisisthealpp : metto uno ski mask in faccia così non posson vedere le mie emozioni - MarkPal86279472 : @SilvestriMd Il Green Pass deve essere tolto, come l'uso delle mascherine, non appena i numeri si attestano ai live… -