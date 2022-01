No Green pass, piccoli presidi a Milano, Roma e Napoli. In Europa continuano i cortei – Le immagini (Di sabato 22 gennaio 2022) Altro sabato di protesta contro il Green pass in Italia e in Europa. A Milano, c’è stato un presidio costituito anche da esponenti No Vax all’Arco della Pace, a partire dalle 15 fino alle 18. L’iniziativa – alla quale, secondo la Questura, avrebbero preso parte circa 250 persone – è stata organizzata da «Ancora Italia, per la sovranità democratica». Non ci sono state tensioni. La manifestazione si è svolta, come di consueto, con lo slogan: «Uniti contro la dittatura sanitaria». Roma e Napoli Un momento della manifestazione No Green pass in piazza di Porta San Giovanni, Roma, 22 gennaio 2022. ANSA/ANGELO CARCONIA Roma, invece, erano poche decine le persone che hanno partecipato a un sit-in ... Leggi su open.online (Di sabato 22 gennaio 2022) Altro sabato di protesta contro ilin Italia e in. A, c’è stato uno costituito anche da esponenti No Vax all’Arco della Pace, a partire dalle 15 fino alle 18. L’iniziativa – alla quale, secondo la Questura, avrebbero preso parte circa 250 persone – è stata organizzata da «Ancora Italia, per la sovranità democratica». Non ci sono state tensioni. La manifestazione si è svolta, come di consueto, con lo slogan: «Uniti contro la dittatura sanitaria».Un momento della manifestazione Noin piazza di Porta San Giovanni,, 22 gennaio 2022. ANSA/ANGELO CARCONIA, invece, erano poche decine le persone che hanno partecipato a un sit-in ...

