LIVE Sci alpino, Slalom Kitzbuehel 2022 in DIRETTA: Vinatzer davanti a tutti! Razzoli al momento è quarto (Di sabato 22 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI CORTINA DALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA DELLO Slalom DI Kitzbuehel 10.44 Numeri da circo per l’austriaco Fabio Gstrein, mestamente ultimo a +2”34. 10.43 Tredicesimo a +1”55 il croato Filip Zubcic. 10.41 Ricapitoliamo brevemente la classifica: guida Vinatzer con 0”08 di vantaggio su Noel, terzo Foss-Solevaag a 0”09. quarto Razzoli (+0”73). 10.40 Sono scesi i primi quindici atleti. Le parole di Razzoli ai microfoni RAI: “La neve era bella e dura, potevo fare qualcosa in più ma non era così semplice a causa della visibilità, sono stato guardingo. Bravo Vinatzer che ha fatto una grande manche”. 10.39 Ryding limita i ... Leggi su oasport (Di sabato 22 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA DISCESA FEMMINILE DI CORTINA DALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA DELLODI10.44 Numeri da circo per l’austriaco Fabio Gstrein, mestamente ultimo a +2”34. 10.43 Tredicesimo a +1”55 il croato Filip Zubcic. 10.41 Ricapitoliamo brevemente la classifica: guidacon 0”08 di vantaggio su Noel, terzo Foss-Solevaag a 0”09.(+0”73). 10.40 Sono scesi i primi quindici atleti. Le parole diai microfoni RAI: “La neve era bella e dura, potevo fare qualcosa in più ma non era così semplice a causa della visibilità, sono stato guardingo. Bravoche ha fatto una grande manche”. 10.39 Ryding limita i ...

