LIVE Biathlon, Mass start Anterselva 2022 in DIRETTA: francesi e norvegesi favoriti (Di sabato 22 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE startlist Mass start uomini Anterselva 2022: programma, orari, tv, streaming, pettorali degli italiani Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta della Mass start di Anterselva, appuntamento molto importante in vista delle Olimpiadi che inizieranno tra due settimane a Pechino. La startlist della gara di oggi vede tanti nomi grossi: a partire dai francesi Quentin Fillon Maillet, Emilien Jacquelin e Simon Desthieux, passando per i fratelli Boe e i loro connazionali Vetle Sjaastad Christiansen e Sturla Holm Laegreid, fino ad arrivare ai russi Alexandr Loginov e Eduard Latypov e al bielorusso Anton ... Leggi su oasport (Di sabato 22 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAlistuomini: programma, orari, tv, streaming, pettorali degli italiani Buongiorno e benvenuti allascritta delladi, appuntamento molto importante in vista delle Olimpiadi che inizieranno tra due settimane a Pechino. Lalist della gara di oggi vede tanti nomi grossi: a partire daiQuentin Fillon Maillet, Emilien Jacquelin e Simon Desthieux, passando per i fratelli Boe e i loro connazionali Vetle Sjaastad Christiansen e Sturla Holm Laegreid, fino ad arrivare ai russi Alexandr Loginov e Eduard Latypov e al bielorusso Anton ...

Advertising

neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Anterselva: Wierer va a caccia del podio nell'Individuale, è lotta aperta per la coppa di specialità #biathlon #21G… - neveitalia : LIVE da Anterselva: Wierer va a caccia del podio nell'Individuale, è lotta aperta per la coppa di specialità… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Anterselva per la 20 km maschile: tante novità tra ritorni ed assenze e una coppa che è sempre più francese #biathl… - neveitalia : LIVE da Anterselva per la 20 km maschile: tante novità tra ritorni ed assenze e una coppa che è sempre più francese… - zazoomblog : LIVE Biathlon 20 km Individuale Anterselva 2022 in DIRETTA: gli azzurri devono sbagliare poco per stupire -… -