Le isole di Kiribati e Samoa in lockdown oggi | impennata di contagi da Covid

Advertising

VoceGiallorossa : ??LIVE COVID-19 - Lockdown nelle isole Kiribati e Samoa. Carnevale di Rio rinviato ad aprile #ASRoma… - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Covid, balzo di casi nelle isole del Pacifico: lockdown a Samoa e Kiribati #samoa - MediasetTgcom24 : Covid, balzo di casi nelle isole del Pacifico: lockdown a Samoa e Kiribati #samoa -

Ultime Notizie dalla rete : isole Kiribati

Ledie Samoa sono entrate in lockdown oggi dopo una impennata di contagi da Covid dovuta ad arrivi dall'estero che hanno interrotto due anni quasi indenni dalla pandemia. Fino all'...Ledie Samoa (nel Pacifico) sono entrate in lockdown dopo una impennata di casi Covid dovuta ad arrivi dall'estero che hanno interrotto due anni quasi indenni dalla pandemia. Fino all'...Giacarta sta affondando e l’Indonesia ha deciso di spostare la propria Capitale. Uno scenario, dovuto alla crisi climatica, che dovranno affrontare tutte le città costiere. Se ne parlava almeno dal 20 ...SIDNEY. Per due anni erano rimaste indenni dal virus. Ora le isole di Kiribati e Samoa entrano in lockdown per evitare che dilaghi, a causa di arrivi dall'estero. Fino all'inizio di questo mese, Kirib ...