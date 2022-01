Inter-Venezia, vice Zanetti: “Mancati in un alcuni dettagli” (Di sabato 22 gennaio 2022) Paolo Zanetti nel post partita di Inter-Venezia, match della sesta giornata della Champions League Il vice allenatore di Paolo Zanetti, al termine del match perso per 2 a 1 contro l’Inter, e valevole per la quarta giornata del girone di ritorno della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di DAZN. “È un peccato. Quel cerchio finale è un po’ il nostro simbolo. È ovvio che c’è tanto dispiacere, è stata una settimana difficile, forse meritavamo un punticino. Partita difficile ma abbiamo messo in campo la voglia di lavorare e soffrire insieme, peccato…”. Atteggiamento e prestazione molto positivi. Questo modulo in difesa lo riproporrete? “A partita in corso lo abbiamo già fatto, mai fatto dall’inizio ma venire a San Siro dopo la settimana ... Leggi su intermagazine (Di sabato 22 gennaio 2022) Paolonel post partita di, match della sesta giornata della Champions League Ilallenatore di Paolo, al termine del match perso per 2 a 1 contro l’, e valevole per la quarta giornata del girone di ritorno della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di DAZN. “È un peccato. Quel cerchio finale è un po’ il nostro simbolo. È ovvio che c’è tanto dispiacere, è stata una settimana difficile, forse meritavamo un punticino. Partita difficile ma abbiamo messo in campo la voglia di lavorare e soffrire insieme, peccato…”. Atteggiamento e prestazione molto positivi. Questo modulo in difesa lo riproporrete? “A partita in corso lo abbiamo già fatto, mai fatto dall’inizio ma venire a San Siro dopo la settimana ...

Advertising

Inter : ?? | STORIE ???? La maglia nerazzurra e le passioni: Radu si racconta ???? - Inter : ??? | MATCH REPORT Vittoria all'ultimo minuto per l'Inter, che a San Siro batte il Venezia in rimonta ?? - Inter : ?? | INTER V VENEZIA ? QUIZ ?? Chi ha deciso l'ultimo #InterVenezia a San Siro il 16 settembre 2001? ?? Hai indovina… - MaurizioBongi : @CucchiRiccardo Non si può non menzionare il fallo di Dzeko sul giocatore del Venezia nel primo gol dell’Inter…. - gallo31_ : RT @antonello_gioia: SLIDING DOOR DEL CAMPIONATO - Il #Milan segna al 91esimo il 2-1 contro lo #Spezia e non viene convalidato: partita pe… -