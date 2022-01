Hypo Bank, la prescrizione “cancella” 28 dei 29 capi di accusa. A Trieste una condanna a 2 anni, in Austria manager in carcere (Di sabato 22 gennaio 2022) Mentre in Austria i responsabili dello scandalo Hypo Bank sono stati condannati e sono finiti in carcere, in Italia la falce della prescrizione cancella 28 dei 29 capi d’accusa a carico dei sei imputati. E così il principale accusato della truffa dei leasing a tassi variabili, l’ex direttore generale Lorenzo Di Tommaso, viene condannato dalla II sezione penale della corte d’Appello di Trieste, per un solo reato, a due anni di reclusione. Questo gli consente di beneficiare della condizionale e di restare un uomo libero, anche se è stata confermata l’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. Nel 2019 era stato il Tribunale di Udine gli aveva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022) Mentre ini responsabili dello scandalosono statiti e sono finiti in, in Italia la falce della28 dei 29d’a carico dei sei imputati. E così il principaleto della truffa dei leasing a tassi variabili, l’ex direttore generale Lorenzo Di Tommaso, vieneto dalla II sezione penale della corte d’Appello di, per un solo reato, a duedi reclusione. Questo gli consente di beneficiare della condizionale e di restare un uomo libero, anche se è stata confermata l’interdizione dai pubblici uffici per cinque. Nel 2019 era stato il Tribunale di Udine gli aveva ...

Hypo Bank, la prescrizione "cancella" 28 dei 29 capi di accusa. A Trieste una condanna a 2 anni, in Austria manager in carcere Mentre in Austria i responsabili dello scandalo Hypo Bank sono stati condannati e sono finiti in carcere, in Italia la falce della prescrizione cancella 28 dei 29 capi d'accusa a carico dei sei imputa ...

