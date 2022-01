Goggia vince la discesa a Cortina “Mi esplode il cuore”

(Di sabato 22 gennaio 2022)D'AMPEZZO (ITALPRESS) – Sofialalibera diD'Ampezzo. La bergamasca fa segnare il miglior tempo in 1'06?98, precedendo l'austriaca Ramona Siebenhofer (+0?20). Completa il podio la ceca Ester Ledecka, staccata di 26 centesimi. Fuori dalla top-10 Elena Curtoni e Nicol Delago (14esime a pari merito), Federica Brignone (19esima) e Nadia Delago (20esima). “Penso che l'Olimpia della Tofane sia bellissima dall'inizio alla fine, invece siamo partite dal piano e io ci sto lavorando sulle partenze così, ma non sono ancora al top. Poi quando ho visto la neve venirmi incontro e il vento piegare i pali e i teli, mi sono preoccupata. Quando mi sonoaccorta che ero prima, ilmi è esploso” ha detto Sofiadopo la vittoria. “Nei giorni ...

LiaCapizzi : Eccallà. Sofia Goggia 'Regina Del Vento'. Scende tra folate impetuose. Rischia facendo 2 numeri (goggiate) incredib… - SkySport : ULTIM'ORA SCI DISCESA LIBERA CORTINA, VINCE SOFIA GOGGIA 2^ l'austriaca Siebenhofer, 3^ la ceca Ledecka #SkySport #Sci #Goggia - Eurosport_IT : Sofia Goggia rischia ma vince: straordinaria! ???????? #EurosportSCI | #FISAlpine | #Cortina | #Goggia - volgiu : RT @LiaCapizzi: Eccallà. Sofia Goggia 'Regina Del Vento'. Scende tra folate impetuose. Rischia facendo 2 numeri (goggiate) incredibili. Vin… - Fprime86 : RT @SkySport: ULTIM'ORA SCI DISCESA LIBERA CORTINA, VINCE SOFIA GOGGIA 2^ l'austriaca Siebenhofer, 3^ la ceca Ledecka #SkySport #Sci #Gogg… -

Poi ci sono Nadia Delago in 1.08.22 e piu' indietro Francesca Marsaglia in 1.09.00 e Marta Bassino in 1.09.84 Domani a Cortina tocca al superG: ancora una grande occasione per Sofiae le ...Di seguito il VIDEO della vittoria di Sofianella discesa libera di Cortina d'Ampezzo , prova valida per la Coppa del Mondo 2021 - 2022 di sci alpino. Domani si replicherà sulle nevi italiane ...Una strepitosa Sofia Goggia, dopo il successo del 2018, è tornata a vincere la discesa di Coppa del mondo di Cortina d'Ampezzo sulla classica pista Olympia delle Tofane con il tempo di 1.06.98. Il tut ...La campionessa ha commesso due gravi errori ma è riuscita comunque sempre a rimanere velocissima ed a recuperare pur su un tracciato così corto ...