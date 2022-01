Genoa Udinese 0-0: buon esordio per Blessin, ma i friulani resistono (Di sabato 22 gennaio 2022) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Genoa e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Ferraris, Genoa e Udinese si affrontano nel match valido per la 23ª giornata della Serie A 2021/22. Primo punto in Italia per Blessin, ma il Grifone è stato autore di una partita più che buona. Ai punti, infatti, senza dubbio i rossoblù avrebbero meritato il successo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Genoa Udinese 0-0 MOVIOLA 1?- Inizia la gara. 4? – Genoa pericolosissimo! Dagli sviluppi di angolo Ekuban impegna Silvestri, bravissimo a respingere il tentativo poi di Yeboah. 10? – Dopo attimi di sbandamento è l’Udinese ad avere il possesso del ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 22 gennaio 2022) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Ferraris,si affrontano nel match valido per la 23ª giornata della Serie A 2021/22. Primo punto in Italia per, ma il Grifone è stato autore di una partita più chea. Ai punti, infatti, senza dubbio i rossoblù avrebbero meritato il successo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1?- Inizia la gara. 4? –pericolosissimo! Dagli sviluppi di angolo Ekuban impegna Silvestri, bravissimo a respingere il tentativo poi di Yeboah. 10? – Dopo attimi di sbandamento è l’ad avere il possesso del ...

100x100Napoli : Serie A: il Genoa non batte in casa l’Udinese, sempre più difficile la strada per la salvezza - TuttoMercatoWeb : Un punto per cominciare. Il Genoa di Blessin sbatte contro il muro Udinese: 0-0 a Marassi - VoceGiallorossa : ?????? @SerieA - @GenoaCFC e @Udinese_1896 si annullano a vicenda: la partita termina sullo 0-0 #SerieA - pietromichi : Genoa-Udinese una delle partite tecnicamente peggiori che abbia mai visto - Gazzetta_it : Genoa-Udinese 0-0: Blessin piace al debutto ma i rossoblù sciupano troppo -