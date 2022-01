“È ora di uscire”: la Casa non sarà più la stessa dopo il verdetto al GF Vip (Di sabato 22 gennaio 2022) Tanta “carne al fuoco” nella 36esima puntata del GF Vip 6. Parole di Alfonso Signorini, che venerdì 21 gennaio 2022 ha guidato una diretta piena di colpi di scene e di sorprese. Ma come era prevedibile la serata si è aperta con il conduttore che ha parlato delle divergenze che si sono venute a creare tra Soleil Sorge e Manila Nazzaro dopo l’ingresso nella Casa di Delia Duran. A proposito, Alex Belli ha avuto la possibilità di entrare per l’ennesima volta al GF Vip 6 e avere un faccia a faccia con la moglie, che nei giorni scorsi aveva detto di volerlo lasciare, e anche con la sua amica Soleil Sorge. L’attore ha incontrato Delia Duran per rassicurarla del loro rapporto, ma la discussione ha preso subito tutta un’altra piega. GF Vip 6, chi è uscito dalla Casa “Io ti ho scelto quando sono uscito, è inutile che fai santa Maria ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 22 gennaio 2022) Tanta “carne al fuoco” nella 36esima puntata del GF Vip 6. Parole di Alfonso Signorini, che venerdì 21 gennaio 2022 ha guidato una diretta piena di colpi di scene e di sorprese. Ma come era prevedibile la serata si è aperta con il conduttore che ha parlato delle divergenze che si sono venute a creare tra Soleil Sorge e Manila Nazzarol’ingresso nelladi Delia Duran. A proposito, Alex Belli ha avuto la possibilità di entrare per l’ennesima volta al GF Vip 6 e avere un faccia a faccia con la moglie, che nei giorni scorsi aveva detto di volerlo lasciare, e anche con la sua amica Soleil Sorge. L’attore ha incontrato Delia Duran per rassicurarla del loro rapporto, ma la discussione ha preso subito tutta un’altra piega. GF Vip 6, chi è uscito dalla“Io ti ho scelto quando sono uscito, è inutile che fai santa Maria ...

