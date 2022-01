Covid-19, non lasciamoci vincere dalla paura (Di sabato 22 gennaio 2022) Rispettiamo le regole. Vacciniamoci secondo gli schemi proposti, manteniamo il distanziamento ed usiamo le mascherine. Ma non lasciamo che la pandemia da Covid-19, con la stanchezza e l’impatto psicologico che ha sul nostro essere, diventi in qualche modo padrona della nostra vita. E non lasciamo che i timori vincano sulle nostre opportunità di benessere e incidano sul nostro futuro. In sintesi: cerchiamo di stare attenti e di osservare quanto ci viene indicato, ma non abdichiamo alla nostra vita, magari pensando con rassegnazione che “tanto la prenderemo tutti”. Il passo dall’attenzione all’ipocondria può essere molto breve, con pesanti ripercussioni sul nostro benessere psicologico. A lanciare questa raccomandazione sono i presidenti della Società Italiana di Psichiatria, Massimo di Giannantonio ed Enrico Zanalda. Attenzione alle parole Ogni persona, sia chiaro, ... Leggi su dilei (Di sabato 22 gennaio 2022) Rispettiamo le regole. Vacciniamoci secondo gli schemi proposti, manteniamo il distanziamento ed usiamo le mascherine. Ma non lasciamo che la pandemia da-19, con la stanchezza e l’impatto psicologico che ha sul nostro essere, diventi in qualche modo padrona della nostra vita. E non lasciamo che i timori vincano sulle nostre opportunità di benessere e incidano sul nostro futuro. In sintesi: cerchiamo di stare attenti e di osservare quanto ci viene indicato, ma non abdichiamo alla nostra vita, magari pensando con rassegnazione che “tanto la prenderemo tutti”. Il passo dall’attenzione all’ipocondria può essere molto breve, con pesanti ripercussioni sul nostro benessere psicologico. A lanciare questa raccomandazione sono i presidenti della Società Italiana di Psichiatria, Massimo di Giannantonio ed Enrico Zanalda. Attenzione alle parole Ogni persona, sia chiaro, ...

