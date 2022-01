Calciomercato Sampdoria | Linetty dipende dal futuro di Baselli

Leggi su calcionews24

(Di sabato 22 gennaio 2022), difficile la trattativa per: complicazioni se parteverso il Cagliari. La situazione Ladifficilmente riuscirà ad arrivare a Stefano Sensi, dato che l’infortunio di Joaquin Correa ha complicato la trattativa con l’Inter. La società doriana non è però rimasta immobile ed è subito corsa ai riparti, individuando altri obiettivi o alternative. Karol, seppure non sia un’alternativa al centrocampista dell’Inter, è un calciatore che piacerebbe molto a Marco Giampaolo. La trattativa con il Torino potrebbe avviarsi negli ultimi giorni di mercato a meno che non parta Daniele. In quel caso sarebbe proprio Ivan Juric, come riporta Il Secolo XIX, a opporsi a una sua partenza per non restare senza due giocatori ...