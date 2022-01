Calcio: Inter; Dzeko, ci sta soffrire ma importante vincere (Di sabato 22 gennaio 2022) "Non ci sono partite facili. Anche oggi abbiamo visto che è stata una delle più difficili, ma veniamo da partite giocate in 120', una tosta a Bergamo, per cui ci sta anche soffrire. L'importante è ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 22 gennaio 2022) "Non ci sono partite facili. Anche oggi abbiamo visto che è stata una delle più difficili, ma veniamo da partite giocate in 120', una tosta a Bergamo, per cui ci sta anche. L'è ...

Advertising

Inter : ?? | CALCIO D'INIZIO ?? Inizia il match di San Siro! ?? Primo pallone mosso dagli ospiti ?? #InterVenezia 0?-0?… - Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ?? È online il magazine di #InterVenezia: tanti contenuti esclusivi per arrivare pronti al c… - Gazzetta_it : Mercato Inter, spunta #Caicedo in prestito - SkySport : Dzeko e il cambio mancato in Inter-Venezia: 'Inzaghi sa di calcio, posso deciderla sempre' #SkySport #SerieA… - SkySport : Inter-Venezia, Inzaghi: 'Cambi decisivi, ma il campo di San Siro è un problema' #SkySport #SerieA #SkySerieA… -