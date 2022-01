Calcio: il cordoglio del Napoli e di De Laurentiis per la scomparsa di Gianni Di Marzio (Di sabato 22 gennaio 2022) Napoli, 22 gen. - (Adnkronos) - "Il Presidente De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al dolore della famiglia Di Marzio per la scomparsa del caro Gianni, storico e indimenticabile allenatore della squadra azzurra". E' il messaggio di cordoglio del Napoli sui propri canali social per la scomparsa di Gianni Di Marzio, ex tecnico degli azzurri. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022), 22 gen. - (Adnkronos) - "Il Presidente Dee tutta la SSCsi uniscono al dolore della famiglia Diper ladel caro, storico e indimenticabile allenatore della squadra azzurra". E' il messaggio didelsui propri canali social per ladiDi, ex tecnico degli azzurri.

