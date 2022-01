Berlusconi rinuncia e scrive | Draghi resti a Palazzo Chigi

(Di sabato 22 gennaio 2022) AGI - Silviohato alla candidatura al Quirinale. Il Cavaliere ha detto a ministri e sottosegretari di averli riuniti in video collegamento perché voleva conoscere il parere di tutti, poi ha annunciato laal Colle. Al vertice del centrodestra la vicepresidente del gruppo FI al Senato, Licia Ronzulli, ha letto una nota dinella quale l'ex premier annuncia l'intenzione di non candidarsi. "deve andare avanti", si sottolinea nella nota, secondo quanto viene riferito. No aal Colle. E' la posizione, secondo quanto si apprende, espressa anche da Fratelli d'Italia con Ignazio La Russa durante il vertice del centrodestra ancora in corso.

Agenzia_Ansa : Berlusconi fa un passo indietro e rinuncia, in nome della ricerca dell'unità del Paese. E' quanto si apprende dal v… - Adnkronos : #Quirinale, Berlusconi rinuncia a candidarsi. #ultimora - Radio1Rai : ??#Berlusconi rinuncia alla candidatura al #Quirinale. 'Faremo proposta di centro destra' - aesposito25 : RT @GuidoCrosetto: Santori dice che Berlusconi non va bene. Penso che dopo questa il Cav ci ripenserà. Alla rinuncia… - LaTataBlu : Quindi è vero? #Berlusconi rinuncia? -

Nella tarda mattinata la notizia del rinvio, e della convocazione da parte di Silviodei vertici del suo partito, Forza Italia. Un incontro in videoconferenza per fare un punto della ...AGI - Silvioha detto a ministri e sottosegretari di averli riuniti in video collegamento perché ... Ai suoi il Cavaliere ha poi annunciato un passo indietro e laal Colle. Mentre la ...Silvio Berlusconi rinuncia alla sua candidatura al Quirinale in nome della ricerca dell'unità del Paese. È quanto si apprende dal vertice del centrodestra.Silvio Berlusconi fa un passo indietro e rinuncia, in nome della ricerca dell'unità del Paese. E' quanto si apprende dal vertice ...