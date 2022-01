“Anomalia sul conto” Postepay | l’sms sta arrivando a molti

(Di sabato 22 gennaio 2022) Ennesimo tentativo di truffa messo in campo da malintenzionati ai danni dei clienti die Poste Italiane Le truffe in Italia sono ormai all’ordine del giorno. Tantissimi cittadini sono vittime di tentativi fraudolenti da parte di persone che tentano di rubare denaro o l’identità digitale con lo scopo di intestarsi bonifici o svotare il L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

masaccio_ : @Mauro_Gilli @ildodo12 @martafana Per la verità Amato era un politico, e Conte era espressione dei 5S. Ma sul fatto… - monica_perico : RT @lucilla171: PosteInfo Gentile Cliente, ci risulta un'anomalia sul suo conto, la invitiamo a verificare al seguente link : - ViggianiM : RT @GoffredoB: #daleggere #gallidellaloggia che sul @Corriere segnala opportunamente l’anomalia italica di un tale che sciolga la riserva s… - ManricoMaci : RT @GoffredoB: #daleggere #gallidellaloggia che sul @Corriere segnala opportunamente l’anomalia italica di un tale che sciolga la riserva s… - BomprezziMarco : RT @GoffredoB: #daleggere #gallidellaloggia che sul @Corriere segnala opportunamente l’anomalia italica di un tale che sciolga la riserva s… -

Ultime Notizie dalla rete : Anomalia sul

Tuttavia, dopo aver ammesso che qualchesia effettivamente in corso, lo staff ha voluto ... Alcune cose da sapere sull'assistenza NoiPAservizio che non funziona Sostanzialmente, tra le ...green pass ha poi continuato: 'In questo momento è sempre difficile trovare una linea di ... Tutto si può perfezionare: mi sembra un'quella dei tabaccai, un controsenso rispetto al ...Ennesimo tentativo di truffa messo in campo da malintenzionati ai danni dei clienti di Postepay e Poste Italiane ...Così il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci a Omnibus La7, commentando il nuovo Dpcm siglato ieri dal premier Mario Draghi.