Allegri: 'Col Milan conta per la classifica. Dybala è sereno, ci darà molto' (Di sabato 22 gennaio 2022) 'È una partita importante per la classifica: dobbiamo restare attaccati per arrivare a febbraio nella miglior posizione'. Lo ha detto l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, nella ... Leggi su gazzetta (Di sabato 22 gennaio 2022) 'È una partita importante per la: dobbiamo restare attaccati per arrivare a febbraio nella miglior posizione'. Lo ha detto l'allenatore della Juventus, Massimiliano, nella ...

Advertising

forumJuventus : La Juventus Under 23 prende Iocolano, col suo arrivo Aké rimarrà in prima squadra agli ordini di Allegri --->… - CalcioNews24 : #Juventus, parla #Allegri alla vigilia della gara col #Milan ??? - sportli26181512 : Allegri: “Col Milan conta per la classifica. Dybala è molto sereno, ci darà molto”: Allegri: “Col Milan conta per l… - GobboSpartano : @mike_fusco @CaveloX9 Allegri: 'Innanzitutto vorrei complimentarmi col ragazzo e poi fargli gli auguri di buon comp… - zanpaqu07 : RT @forumJuventus: La Juventus Under 23 prende Iocolano, col suo arrivo Aké rimarrà in prima squadra agli ordini di Allegri ---> https://t.… -