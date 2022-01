Addio a Gianni Di Marzio | il cordoglio del Napoli

(Di sabato 22 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Mondo del calcio piange la scomparsa diDi, figura di spessore nella storia azzurra. Diè stato prima allenatore del Settore Giovanile dal 1969 al 1971 e successivamente è stato tecnico deldal 1977 al 1979. Due stagioni importanti in cui conquista la qualificazione in Coppa Uefa piazzandosi al quinto posto, gicando poi la finale di Coppa Italia all’Olimpico persa contro l’Inter. Da dirigente e osservatore ha legato il suo nome alla scoperta del talento di un giovanissimo Diego Maradona. Terminata la carriera da allenatore, Diè sempre stato un commentatore attento ed appassionato alle vicende del, squadra che ha sempre portato nel cuore. Il Presidente Aurelio De Laurentiis, i dirigenti, lo staff tecnico, la ...

, sei stato il mio allenatore per 5 anni e mio grande amico per tutta la vita: se sono allenatore lo devo a te'. Così da Londra il tecnico del Watford, Caludio Ranieri , già allenatore ...Il mondo del calcio piange la scomparsa diDi Marzio, classe 1940, allenatore e grande talent scout. Fu lui a 'scoprire' Maradona ed è stato il primo napoletano a guidare la squadra della sua città. Da tecnico anche due promozioni in ...È morto Gianni Di Marzio, ex allenatore e dirigente sportivo italiano. Lo ha annunciato Gianluca, il figlio, giornalista a Sky.Addio a Gianni Di Marzio, ex allenatore e dirigente sportivo italiano, consulente del Palermo. Di Marzio, 82 anni, aveva avuto un'ottima carriera da allenatore. Inizio' con le giovanili del Napoli, po ...