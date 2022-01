Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2022 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 21 gennaio 2022)DEL 21 GENNAIOORE 08.35 FEDERICO DI LERNIA DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA PROSEGUONO I DISAGI A CAUSA DI UN INCIDENTE ORA CONCLUSO TRA ARDEATINA E PONTINA. SI SEGNALANO CODE IN DIMINUZIONE DALLA DIRAMANZIONESUD A VIA APPIA. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE DALLA A24 ALLA NOMENTANA RIMANIAMO SULLA NOMENTANA. PERMANGONO BREVI CODE ALTEZZA RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE ORA RISOLTO ANCORA INTENSO IL TRAFFICO SULLA CASSIA BIS, SI STA IN CODA PER INCIDENTE DA FORMELLO DI CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONESUL TRATTO URBANO DELLA A24, SI RALLENTA DA TOR CERVARA A VIA TOGLIATTI E PIU AVANTI SULLO STESSO, DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST SEMPRE IN ...