Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 21 gennaio 2022)DEL 21 GENNAIOORE 07.20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO SEGNALANDO UN INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CON COD DALLA DIRAMAZIONESUD ALLA PONTINA A CAUSA DELLE DIFFICOLTAì DI IMMISSIONE AL RACCORDO, SI REGISTRANO RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONESUD E SU VIA APPIA TRAFFICO RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN DIREZIONE CENTRO DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE SULLA PONTINA ALTEZZA CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONEINFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO SONO ATTIVE LE “LINEE S”, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL PER CONTO DELLACON ATAC E...