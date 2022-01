Valentino Rossi e la Ferrari: "C'era un piano per andare in Formula 1" - News (Di venerdì 21 gennaio 2022) L'amore di Valentino Rossi per le moto è risaputo, ma nel cuore del pesarese c'è sempre stato spazio per le quattro ruote : non è casuale il recente accordo con il team Audi WRT per competere nel GT ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di venerdì 21 gennaio 2022) L'amore diper le moto è risaputo, ma nel cuore del pesarese c'è sempre stato spazio per le quattro ruote : non è casuale il recente accordo con il team Audi WRT per competere nel GT ...

Advertising

SkyTG24 : Il #20gennaio 1987 nasceva Marco #Simoncelli, il pilota ex campione del mondo di #MotoGP e grande amico del Dottore… - SkySportMotoGP : ?? 'MARCO ERA UN RAGAZZO SIMPATICISSIMO' ?? Valentino Rossi ricorda Marco Simoncelli nel documentario #Sic ? Voleva e… - zazoomblog : Valentino Rossi e la Ferrari: Cera un piano per andare in Formula 1 - News - #Valentino #Rossi #Ferrari: #piano - fuoripistanet : Cosa sarebbe successo se l'icona del motociclismo Valentino Rossi avesse accettato la sfida della Formula 1 nel 200… - corsedimoto : VALENTINO ROSSI Quale impatto avrà il suo ritiro sulla MotoGP? Ecco che idea si è fatta Carlo Pernat #Corsedimoto… -