Una Vita anticipazioni 22 gennaio 2022, Genoveva corrompe un arciprete

Nella puntata di Una Vita di sabato 22 gennaio 2022 vediamo che oramai Genoveva è disposta a tutto pur di riuscire ad ottenere la grazia dalla corona di Spagna, motivo per cui non esita ad arrivare a corrompere arciprete Reguero, per poter aver salva la Vita, in quanto la sua unica alternativa è la garrota. Nel frattempo Marcos ordina a sua figlia Anabel di raccontare tutta la verità su lei e Aurelio Quesada e quello che è successo nel passato tra di loro. Ma la giovane non sembra voler accontentare tanto facilmente il genitore. Sul sito Mediaset Play potrete trovare qualche video anticipazione relativa a questi avvenimenti.

