Udine, muore a 18 anni all'ultimo giorno di stage

Diciottenne muore all'ultimo giorno di stage a Lauzacco di Pavia di Udine. Il giovane stava svolgendo un tirocino alternanza scuola/lavoro. Le cause del tragico incidente sono da accertare.

Tragedia del lavoro, muore a 18 anni Ennesima tragedia del lavoro in Friuli. Nel primo pomeriggio, in un'azienda della zona industriale di Lauzacco di Pavia di Udine, è morto un ragazzo di 18 anni che, a quanto si è appreso, stava terminando un tirocinio di alternanza scuola/lavoro. Per cause in corso di accertamento, il giovane è rimasto schiacciato da una ...

Udine, ultimo giorno di stage scuola-lavoro, muore schiacciato a 18 anni La Repubblica Infortunio in azienda, muore 18enne: era all'ultimo giorno di stage PAVIA DI UDINE - Tragedia sul lavoro oggi pomeriggio, 21 gennaio 2022. Un ragazzo di 18 anni, è morto in un incidente sul lavoro a Lauzacco, frazione di Pavia di Udine, ...

Udine, studente di 18 anni morto schiacciato da una trave durante uno stage Uno studente, di 18 anni, è morto in un incidente che si è verificato nel pomeriggio in un'azienda di Lauzacco (Udine). Da quanto apprende l'ANSA, il ragazzo era al suo ...

