Tonga, l'incredibile storia di un 57enne sopravvissuto allo tsunami: ecco come si è salvato (Di venerdì 21 gennaio 2022) Lisala Folau è sopravvissuto allo tsunami dopo essere stato trasportato dalle onde da un'isola all'altra per 8 km. Un falegname disabile di 57 anni, Lisala Folau, è incredibilmente sopravvissuto alla furia dello tsunami che ha colpito Tonga nei giorni scorsi. La forza delle onde lo ha trascinato dall'isola di Atataa fino alla spiaggia di Tongatapu, L'articolo NewNotizie.it.

