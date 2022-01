Sesta estinzione di massa: potrebbe essere già in corso (Di venerdì 21 gennaio 2022) La storia della biodiversità terrestre conta finora cinque estinzioni di massa, tutte causate da catastrofi naturali. Alcuni biologi sostengono che la Sesta estinzione potrebbe essere nel suo pieno, e che la causa (non del tutto a sorpresa) sia l’uomo. La Sesta estinzione di massa sta avvenendo oggi? A sostenerlo sono i biologi dell’Università delle Hawaii Leggi su periodicodaily (Di venerdì 21 gennaio 2022) La storia della biodiversità terrestre conta finora cinque estinzioni di, tutte causate da catastrofi naturali. Alcuni biologi sostengono che lanel suo pieno, e che la causa (non del tutto a sorpresa) sia l’uomo. Ladista avvenendo oggi? A sostenerlo sono i biologi dell’Università delle Hawaii

