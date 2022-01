Roma, incidente durissimo: furgone sbalzato in aria da bus Atac. Ci sono feriti (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma. Un impatto violentissimo avvenuto questa mattina, all’alba, nella zona di Roma Nord. Nello scontro, un furgone è stato letteralmente sbalzato via per molti metri, questo perché l’altro mezzo coinvolto era davvero di grosse dimensioni: un autobus dell’Atac. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti gravemente a seguito del brutale scontro, ora sono in ospedale per le dovute cure mediche. Leggi anche: Roma, 17enne violentata la notte di Capodanno. Gli aggressori ai genitori: ‘Se semo divertiti’ Scontro durissimo tra Atac e furgone: 2 feriti L’impatto è avvenuto, secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 5 di questa mattina, venerdì 21 gennaio 2022. La strada ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 21 gennaio 2022). Un impatto violentissimo avvenuto questa mattina, all’alba, nella zona diNord. Nello scontro, unè stato letteralmentevia per molti metri, questo perché l’altro mezzo coinvolto era davvero di grosse dimensioni: un autobus dell’. Entrambi i conducentirimastigravemente a seguito del brutale scontro, orain ospedale per le dovute cure mediche. Leggi anche:, 17enne violentata la notte di Capodanno. Gli aggressori ai genitori: ‘Se semo divertiti’ Scontrotra: 2L’impatto è avvenuto, secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 5 di questa mattina, venerdì 21 gennaio 2022. La strada ...

