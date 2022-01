Quirinale | FacciamoEco | ' bene incontro con Pd | progressisti avanzino nome'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Uno scambio proficuo quello che abbiamo avuto questa mattina con il segretario del Partito democratico Enrico Letta e le capigruppo alla Camera e al Senato Debora Serracchiani e Simona Malpezzi in vista del voto per l'elezione del Presidente della Repubblica”. Così i deputati di, Rossella Muroni, Andrea Cecconi, Lorenzo Fioramonti, Alessandro Fusacchia, e Antonio Lombardo. “Abbiamo ribadito la volontà di agire in modo coordinato all'interno del centrosinistra per la scelta di una persona che possa rappresentare i valori dello sviluppo sostenibile e della giustizia sociale, che sono sempre più centrali per risollevare il Paese dalla crisi”. “Il nostro auspicio di fronte all'irricevibile atteggiamento della destra, che si ritiene depositaria di un diritto esclusivo a scegliere il prossimo Presidente della Repubblica e che continua ...