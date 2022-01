Omicron 2 | cosa sappiamo | “E’ veloce | può crescere in Italia”

(Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – In Finlandia non l’hanno ancora intercettata, ma negli altri Paesi nordici2 sta dando l’assedio alla ‘versione 1’ dell’ultimo mutante del covid. E “dal momento che la nuova variante, BA.2, sembra sostituire BA.1, si potrebbe presumere che abbia una migliore capacità di diffusione”. “Il tempo ce lo dirà”. “In quanto tale, probabilmente non è molto più preoccupante di BA.1, ma abbiamo potuto seguirne gli effetti solo per un tempo molto breve” al momento. Seppo Meri insegna Immunologia all’università di Helsinki. E dalla sua Finlandia sorprendentemente ‘a zero2’, sebbene circondata da Paesi in cui la sua ascesa è già cominciata, ha un osservatorio privilegiato di quello che sta accadendo nella famigliacon questa variante ‘sorella’. Anche in“è plausibile che cresca”, ...

Leggi anche2, ecco sottovariante Covid:dicono gli esperti "In Danimarca la proporzione di BA.2 su tutti glista costantemente aumentando - spiega in un'intervista all'Adnkronos ...Eccofare controNome in codice "BA.2" è adesso sotto la lente d'ingrandimento degli epidemiologi. " Non sappiamo ancora nulla della sua pericolosità o della sua capacità di sfuggire al ...Ma cosa mangiare in caso di positività? E cosa no? Cnews ha riportato i consigli di Lisa Valente, una nutrizionista americana. Innanzitutto, le verdure crucifere, che comprendono cavolini di Bruxelles ...