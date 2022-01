“Oh mio Dio, stai bene?”. Choc in diretta tv, incidente per la giornalista durante il collegamento (Di venerdì 21 gennaio 2022) Attimi di panico durante una diretta televisiva. È successo tutto durante un collegamento del tg Wsaz-Tv, emittente statunitense. Tori Yorgey, la giovane giornalista, era in diretta dal West Virginia intenta a riportare i danni e i disagi derivanti dalla rottura di una conduttura idrica. Tutto d’un tratto la reporter è stata inventiva da una macchina mentre era ancora in diretta con il collega in studio. La scena è stata ripresa dalla telecamera e la giovane Tori Yorgey si è rivelata estremamente professionale. Il Suv all’improvviso le è piombato addosso facendola sbattere contro la telecamera: “Oh mio Dio, sono stata appena investita da un’auto – si sente dire – ma sto bene”, il tutto sotto gli occhi sbalorditi del collega in studio. Attimi ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 21 gennaio 2022) Attimi di panicounatelevisiva. È successo tuttoundel tg Wsaz-Tv, emittente statunitense. Tori Yorgey, la giovane, era indal West Virginia intenta a riportare i danni e i disagi derivanti dalla rottura di una conduttura idrica. Tutto d’un tratto la reporter è stata inventiva da una macchina mentre era ancora incon il collega in studio. La scena è stata ripresa dalla telecamera e la giovane Tori Yorgey si è rivelata estremamente professionale. Il Suv all’improvviso le è piombato addosso facendola sbattere contro la telecamera: “Oh mio Dio, sono stata appena investita da un’auto – si sente dire – ma sto”, il tutto sotto gli occhi sbalorditi del collega in studio. Attimi ...

