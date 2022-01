Nessuna trattativa con Zaia. I criminali informatici pubblicano i dati sanitari di 7 mila padovani (Di venerdì 21 gennaio 2022) «Siamo usciti con le ossa rotte dall’attacco hacker di Padova, ma non ci vengano a chiedere riscatti: non diamo nulla a nessuno, con noi perdono solo tempo». Il 15 dicembre 2021 scorso sono state queste le parole di Luca Zaia per commentare l’attacco ai sistemi informatici della Ulss 6 Euganea. Il presidente della regione Veneto ha mantenuto la parola, i criminali informatici anche. Nella notte tra il 15 e il 16 gennaio sono stati pubblicati in rete tutti i dati sanitari trafugati. dati che in questi giorni hanno cominciato a circolare in rete. Si tratta delle cartelle cliniche di circa 7 mila pazienti che raccontano tutte le storie sanitarie di questo territorio. In tutto parliamo di 39 cartelle di file e ciascuna contiene 2 ... Leggi su open.online (Di venerdì 21 gennaio 2022) «Siamo usciti con le ossa rotte dall’attacco hacker di Padova, ma non ci vengano a chiedere riscatti: non diamo nulla a nessuno, con noi perdono solo tempo». Il 15 dicembre 2021 scorso sono state queste le parole di Lucaper commentare l’attacco ai sistemidella Ulss 6 Euganea. Il presidente della regione Veneto ha mantenuto la parola, ianche. Nella notte tra il 15 e il 16 gennaio sono stati pubblicati in rete tutti itrafugati.che in questi giorni hanno cominciato a circolare in rete. Si tratta delle cartelle cliniche di circa 7pazienti che raccontano tutte le storiee di questo territorio. In tutto parliamo di 39 cartelle di file e ciascuna contiene 2 ...

aleaus81 : RT @Ema_Zotti: ?? Al momento nessuna trattativa in corso tra #ASRoma e #Salernitana per #Fazio. L’entourage del giocatore non ha ancora comu… - Ema_Zotti : ?? Al momento nessuna trattativa in corso tra #ASRoma e #Salernitana per #Fazio. L’entourage del giocatore non ha an… - fzola_ : Legnago, Ciccone e Contini in uscita? La società smentisce: «Solo voci di mercato, nessuna trattativa» - CrapanzanoRobin : RT @russotony79: Tagliafico interessa ma non c’è nessuna trattativa - Salutava_Sempre : @FrancoZaffini @FratellidItalia No, non ci deve essere nessuna trattativa sul Greenpass, va tolto, punto e basta. Basta cazzate. -