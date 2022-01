Morto Camillo Milli, l’addio a 92 anni (Di venerdì 21 gennaio 2022) Da ‘Il Marchese del Grillo’ a ‘L’allenatore nel pallone’, i tanti ruoli dello storico caratterista L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di venerdì 21 gennaio 2022) Da ‘Il Marchese del Grillo’ a ‘L’allenatore nel pallone’, i tanti ruoli dello storico caratterista L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

GoalItalia : Il cinema piange Camillo Milli, presidente della Longobarda nel film 'L'allenatore nel pallone' ?? - repubblica : È morto Camillo Milli, un grande della commedia: da 'Il marchese del Grillo' a 'L'allenatore nel pallone' con Banfi - Corriere : Addio all’attore Camillo Milli, era il presidente della Longobarda allenata da Canà-Banfi - giusyoni : RT @FabioCasalucci: Oggi è un giorno di lutto per il mondo del cinema e per il mondo del calcio. RIP #CamilloMilli ???? Ti si è voluto bene..… - FabioCasalucci : Oggi è un giorno di lutto per il mondo del cinema e per il mondo del calcio. RIP #CamilloMilli ???? Ti si è voluto be… -