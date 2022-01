Indice Rt in calo, stabili incidenza e terapie intensive. 4 Regioni in arancione (Di venerdì 21 gennaio 2022) Scende l'Indice di trasmissibilità (Rt) che passa da 1,56 a 1,31 rispetto alla settimana precedente. Diverse Regioni hanno però avuto problemi nell'invio dei dati e potrebbe esserci una sottostima. ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Scende l'di trasmissibilità (Rt) che passa da 1,56 a 1,31 rispetto alla settimana precedente. Diversehanno però avuto problemi nell'invio dei dati e potrebbe esserci una sottostima. ...

Advertising

infoitsalute : Covid: stabile l’incidenza, il dato più basso in Sardegna. In calo l’indice Rt - L'Unione - fcolarieti : Stabile l’incidenza. In calo a 1,31 l’indice Rt. In una settimana somministrati 4,2 milioni di vaccini. Poco più di… - tfnews_t : Calo dell’indice Rt a 1,31. Stabili ricoveri e terapie intensive #indicert #rt #ospedali #terapiaintensiva #COVID19… - MorosiSilvia : ??Il report dell’Iss: indice Rt in calo a 1,31. Incidenza stabile con 2.011 casi ogni 100mila abitanti - farasch : RT @infoitinterno: Da zona gialla ad arancione: quattro Regioni verso il cambio di colore da lunedì. In calo l'indice Rt -