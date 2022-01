Il progetto Ventotene sarà intitolato a Sassoli (Di venerdì 21 gennaio 2022) BRUXELLES - sarà intitolato a David Sassoli il progetto Ventotene per il recupero del carcere di Santo Stefano . La proposta, lanciata nelle scorse ore dalla Commissaria straordinaria del Governo ... Leggi su leggo (Di venerdì 21 gennaio 2022) BRUXELLES -a Davidilper il recupero del carcere di Santo Stefano . La proposta, lanciata nelle scorse ore dalla Commissaria straordinaria del Governo ...

Advertising

MiC_Italia : .@dariofrance e @SilviaCostaEU, progetto recupero Carcere di Santo Stefano-Ventotene sarà intitolato a… - dariofrance : Ex carcere di S.Stefano/Ventotene, Franceschini e Silvia Costa: il progetto di recupero sarà intitolato a Sassoli - MiC_Italia : Progetto Ventotene per #DavidSassoli, @dariofrance: «Iniziativa ambiziosa a cui l’Europa guarda. Il valore di quel… - elenadigr : RT @direpuntoit: In questa edizione del Tg #Cultura parliamo del Progetto Ventotene intitolato a #DavidSassoli; fatturato record dei libri… - trararitipi : RT @dariofrance: Ex carcere di S.Stefano/Ventotene, Franceschini e Silvia Costa: il progetto di recupero sarà intitolato a Sassoli https://… -