Green pass, divieto di ritirare la pensione: cosa prevede il Dpcm (Di venerdì 21 gennaio 2022) Se hai avuto la fortuna di arrivare alla pensione, driblando riforme Fornero e similari, ma non vuoi vaccinarti, puoi sognarti di andare a incassare l'assegno mensile ad un ufficio postale. Addio rito mensile: Mario Draghi ha appena firmato il Dpcm con la lista dei negozi e delle attività esenti dal Green pass e ha deciso che non sarà possibile andare alle Poste per ritirare la pensione. Nella bozza circolata ieri sera veniva considerata "esigenza essenziale e primaria" anche quella "indifferibili e urgenti connesse alla riscossione, presso gli sportelli di Poste italiane Spa e degli istituti di credito abilitati, di pensioni o emolumenti comunque denominati non soggetti ad obbligo di accredito". Ma la norma è stata stralciata nella versione firmata dal premier questa mattina durante ...

