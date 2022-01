Grande Fratello Vip, Jessica Selassié sbotta: ''Non mi prenderò la colpa di tutto'' (Di sabato 22 gennaio 2022) Dopo le ultime tensioni con Sophie Codegoni, Jessica Selassié si ribella alle dinamiche nate al Grande Fratello Vip. Leggi su comingsoon (Di sabato 22 gennaio 2022) Dopo le ultime tensioni con Sophie Codegoni,si ribella alle dinamiche nate alVip.

Advertising

NicolaPorro : ?? A #Ravenna controlli 'geolocalizzati' per la quarantena #Covid. Stento quasi a crederci (VIDEO)?? - TvTalk_Rai : Iniziare in tv dal Grande Fratello è forse la strada più facilmente percorribile. Le altre nuove strade sono Youtub… - MatteoPastore19 : Mi domando una cosa,ma se non c'era questa telenovelas al grande fratello quest'anno di cosa parlavano?Forse dei cornetti di Davide.#GFvip - Paola6629523489 : RT @Soleilandia: Barú: 'Io ho già chiesto al Grande Fratello di mandarla in una spa in Svizzera (Delia) per rilassarsi e di trovare un pò d… - lina8283829 : RT @VoGuE1322: @BigottiSiete Dimmi cosa ha fatto Soleil in questo grande fratello oltre questo teatrino imbarazzante? #GFVIP -