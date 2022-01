Basket, Eurolega 2021/2022: Cska Mosca-Olimpia Milano 57-67, cronaca e tabellino (Di venerdì 21 gennaio 2022) Altra grande vittoria europea per l’AX Armani Exchange Milano, che si è imposta per 57-67 in casa del Cska Mosca nella ventiduesima giornata di regular season di Eurolega 2021/2022. Prestazione di altissimo livello difensivo per gli uomini di Messina, che obbligano i russi ad un eloquente 3/24 da tre punti e continuano a scalare la classifica alle spalle di Real e Barcellona. I migliori marcatori sono Troy Daniels e Devon Hall con 13 punti, mentre sono 12 quelli di Hines: grande serata però anche per Kell e per Melli, che nonostante gli zero punti firma una prova difensiva da incorniciare. Lundberg ne mette 15 e Shengelia 13 per il Cska, che però ad eccezione del secondo quarto non è mai stato in partita complici anche alcune assenze importanti come quella di ... Leggi su sportface (Di venerdì 21 gennaio 2022) Altra grande vittoria europea per l’AX Armani Exchange, che si è imposta per 57-67 in casa delnella ventiduesima giornata di regular season di. Prestazione di altissimo livello difensivo per gli uomini di Messina, che obbligano i russi ad un eloquente 3/24 da tre punti e continuano a scalare la classifica alle spalle di Real e Barcellona. I migliori marcatori sono Troy Daniels e Devon Hall con 13 punti, mentre sono 12 quelli di Hines: grande serata però anche per Kell e per Melli, che nonostante gli zero punti firma una prova difensiva da incorniciare. Lundberg ne mette 15 e Shengelia 13 per il, che però ad eccezione del secondo quarto non è mai stato in partita complici anche alcune assenze importanti come quella di ...

