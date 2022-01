Australian Open 2022, Matteo Berrettini ha vinto nonostante abbia realizzato meno ace di Alcaraz! (Di venerdì 21 gennaio 2022) Quattro ore e tredici minuti di battaglia epica ed alla fine Matteo Berrettini è riuscito a staccare il biglietto per gli ottavi di finale degli Australian Open 2022. Una partita incredibile contro il giovane fenomeno Carlos Alcaraz, con il numero sette del mondo che è andato avanti di due set, subendo poi la rimonta dello spagnolo ed imponendosi al super tie-break del quinto set per 10-5. Una vittoria contro il pronostico dei bookmakers, che davano per favorito (nonostante la differenza di classifica) lo spagnolo, ma anche contro i numeri di fine match, soprattutto quelli al servizio. Berrettini ha chiuso la sua partita con 39 vincenti e 48 errori non forzati ed anche per Alcaraz il conto è in negativo (51 vincenti e 52 errori non forzati). ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 gennaio 2022) Quattro ore e tredici minuti di battaglia epica ed alla fineè riuscito a staccare il biglietto per gli ottavi di finale degli. Una partita incredibile contro il giovane fenoCarlos Alcaraz, con il numero sette del mondo che è andato avanti di due set, subendo poi la rimonta dello spagnolo ed imponendosi al super tie-break del quinto set per 10-5. Una vittoria contro il pronostico dei bookmakers, che davano per favorito (la differenza di classifica) lo spagnolo, ma anche contro i numeri di fine match, soprattutto quelli al servizio.ha chiuso la sua partita con 39 vincenti e 48 errori non forzati ed anche per Alcaraz il conto è in negativo (51 vincenti e 52 errori non forzati). ...

