Atalanta | Ilicic che succede? Ora tornano le voci di mercato

L'Atalanta si trova a dover fare i conti con i nuovi problemi per Ilicic: lo sloveno ora rischia anche sul mercato Situazione delicata quella di Josip Ilicic con l'Atalanta. Il Corriere dello Sport, scrive che lo sloveno potrebbe aver avuto una ricaduta dei problemi di depressione avuto durante la Pandemia. In casa Atalanta ci si interroga sul momento dell'attaccante, non apparso più quello delle notti magiche della Champions League. Ora il mercato torna in auge e il Milan potrebbe rifarsi sotto.

