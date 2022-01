Ancelotti polemico | “Deve svegliarsi | è senza senso!”

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Attacco a sorpresa di Carlo. Nessuno in particolare nel mirino, bensì il calendario e la sua gestione. Il tecnico dei blancos si è espresso così in conferenza stampa: “È assolutamentesenso, cos’altro posso dire? Inevitabilmentecambiare e spero che le persone che stilano i calendari si sveglino e facciano un calendario più giusto per tutti.“Real Madrid CalendarioUna dichiarazione forte. Lo stesso messaggio di Maurizio Sarri, il quale ha criticato il calendario italiano. Francesco Scanu

Ultime Notizie dalla rete : Ancelotti polemico

Gigantesco in campo, in quel ruolo che gli cucì addosso Carloe che lo proiettò verso ...un sostituto che possa sostenere la chance Mondiali in Qatar nei playoff dopo l'addiodi ...Gigantesco in campo, in quel ruolo che gli cucì addosso Carloe che lo proiettò verso ...un sostituto che possa sostenere la chance Mondiali in Qatar nei playoff dopo l'addiodi ...L'altro 'caso' riguarda Eden Hazard, mai impiegato in Supercoppa tra semifinale e finale: Ancelotti ha però smontato ogni possibile polemica sul conto del belga. "Dal punto di vista fisico Hazard sta ...Carletto ha aggiunto un altro titolo al suo leggendario palmares e in Spagna convince tutti. Ora nel mirino ci sono altri due record ...