Adele distrutta rimanda tutti i suoi concerti a Las Vegas (Di venerdì 21 gennaio 2022) Dal 21 gennaio al 16 aprile Adele era attesissima a Las Vegas per i suoi concerti, per un ritorno straordinario, uno spettacolo che però è stato bloccato. In lacrime Adele è costretta a rimandare tutti i suoi concerti, lo fa a sole 24 ore dal debutto e la colpa è del Covid. Metà dei collaboratori della cantante ha il covid e lo show non è pronto. Tra le lacrime racconta che hanno fatto di tutto, hanno pensato a qualunque soluzione ma non c’è niente da fare, si deve rimandare tutto. La star britannica aveva annunciato il suo ritorno sul palco e le 12 settimane di concerti consecutivi a Las Vegas. Era oggi la data di inizio, il debutto, invece non ci sarà niente di quanto ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 21 gennaio 2022) Dal 21 gennaio al 16 aprileera attesissima a Lasper i, per un ritorno straordinario, uno spettacolo che però è stato bloccato. In lacrimeè costretta are, lo fa a sole 24 ore dal debutto e la colpa è del Covid. Metà dei collaboratori della cantante ha il covid e lo show non è pronto. Tra le lacrime racconta che hanno fatto di tutto, hanno pensato a qualunque soluzione ma non c’è niente da fare, si devere tutto. La star britannica aveva annunciato il suo ritorno sul palco e le 12 settimane diconsecutivi a Las. Era oggi la data di inizio, il debutto, invece non ci sarà niente di quanto ...

