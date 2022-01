UEFA: «Club in trasferta dovranno rispettare norme nazionali su vaccini» (Di giovedì 20 gennaio 2022) La UEFA ha confermato che i Club nelle competizioni europee dovranno rispettare tutte le regole delle singole nazioni sulle vaccinazioni Covid. Per questo, ad esempio, i giocatori non vaccinati del Chelsea potrebbero dover saltare la trasferta degli ottavi di Champions League con il Lille, visto che la Francia ha stabilito l’obbligo vaccinale per tutti gli L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 20 gennaio 2022) Laha confermato che inelle competizioni europeetutte le regole delle singole nazioni sulle vaccinazioni Covid. Per questo, ad esempio, i giocatori non vaccinati del Chelsea potrebbero dover saltare ladegli ottavi di Champions League con il Lille, visto che la Francia ha stabilito l’obbligo vaccinale per tutti gli L'articolo

Advertising

pisto_gol : Tra i 20 club UEFA che hanno speso di più sul calciomercato ci sono 3 italiane-Juventus Milan e Roma-10 inglesi, 3… - Zelgadis265 : RT @CalcioFinanza: L'UEFA: «I club in trasferta dovranno rispettare le norme nazionali sui vaccini» - CalcioFinanza : L'UEFA: «I club in trasferta dovranno rispettare le norme nazionali sui vaccini» - AmalaTV_ : ?? Nuovo regolamento UEFA sulla gestione dei prestiti. 'Secondo le intenzioni della Fifa, le nuove norme impedirann… - yassinsassi1920 : RT @MilanPosts: ??? #OnThisDay Paolo Maldini made his debut in Rossonero in 1985 ???? Serie A ?????????????? European Cup/Champions League ?????????? Su… -

Ultime Notizie dalla rete : UEFA Club Campioni sotto le Stelle Winter Edition, al teatro Sociale arriva Claudio Marchisio Ha legato gran parte della carriera alla Juventus, club con cui ha vinto sette campionati di Serie ...dall'agosto seguente riveste lo stesso ruolo per Amazon Prime Video in occasione delle gare di Uefa ...

Basta arricchire così i procuratori ...la scadenza del contratto per andarsene dove gli pare senza alcun tornaconto per l'ultimo club di ... Invece di litigare sul Mondiale biennale, la Fifa e la Uefa potrebbero occuparsene.

O capitano! Mio capitano! UEFA.com La Uefa Champions League: ecco l’omaggio allo storico Paolo Maldini Nella giornata di oggi è apparso sul profilo Twitter della Uefa Champions League, un omaggio per il debutto di Paolo Maldini con il Milan nel 20 gennaio 1985. Il difensore italiano è certamente uno de ...

Il calcio a zero emissioni, la sfida della Uefa per la sostenibilità: "Via la plastica dagli stadi" La nuova strategia per un calcio europeo sostenibile entro il 2040. Michele Uva, direttore Football & Social Responsability: "Eventi plastic free e ...

Ha legato gran parte della carriera alla Juventus,con cui ha vinto sette campionati di Serie ...dall'agosto seguente riveste lo stesso ruolo per Amazon Prime Video in occasione delle gare di......la scadenza del contratto per andarsene dove gli pare senza alcun tornaconto per l'ultimodi ... Invece di litigare sul Mondiale biennale, la Fifa e lapotrebbero occuparsene.Nella giornata di oggi è apparso sul profilo Twitter della Uefa Champions League, un omaggio per il debutto di Paolo Maldini con il Milan nel 20 gennaio 1985. Il difensore italiano è certamente uno de ...La nuova strategia per un calcio europeo sostenibile entro il 2040. Michele Uva, direttore Football & Social Responsability: "Eventi plastic free e ...