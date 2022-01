Ucraina, Biden: "Un ingresso di truppe russe sarebbe un'invasione" (Di giovedì 20 gennaio 2022) "Qualsiasi ingresso di militari russi in Ucraina sarebbe una invasione. E sarebbe accolta con una risposta economica severa e coordinata con gli alleati. Sono stato molto chiaro con il presidente ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 gennaio 2022) "Qualsiasidi militari russi inuna. Eaccolta con una risposta economica severa e coordinata con gli alleati. Sono stato molto chiaro con il presidente ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'Ucraina 'scioccata' dalle parole di Biden. Lo riporta la Cnn, citando funzionari di Kiev che hanno letto nelle af… - ilpost : #Biden ha candidamente detto che secondo lui #Putin attaccherà l’#Ucraina, aggiungendo anche che la NATO potrebbe n… - sole24ore : ?? Ucraina «scioccata» dalle parole di Biden. - ForzaGiorgia2 : RT @kirbyrita: La conferenza di Joe Biden nel primo anniversario della sua presidenza? 'Un totale disastro', per dirla con Fox News. Le cri… - Startre72377111 : RT @ve10ve: Boris Johnson fa chiarezza, per correggere la gaffe di #Biden sull'incursione 'minore' che potrebbe fare la Russia in #Ucraina. -