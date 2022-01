Summers contro Krugman Economisti dem spaccati su inflazione e Antitrust

Leggi su formiche

(Di giovedì 20 gennaio 2022) “Guardate, sono un capitalista. Ma il capitalismo senza competizione non è capitalismo: è sfruttamento”. Alle parole del presidente Joe Biden, pronunciate nella conferenza stampa organizzata per il primo anniversario alla Casa Bianca, si può ben immaginare come avranno reagito i duedi fama mondiale, Larrye Paul. Entrambi di fede democratica, con il secondo più a sinistra del primo, ma attualmente su posizioni totalmente differenti quando si parla di: due dei principali temi che oggi interessano la politica statunitense. Tutto parte da un articolo di, premio Nobel nel 2008 e firma autorevole del New York Times. Proprio sul quotidiano,scrive come trovi “sconcertante” che tra i progressisti ci si ...