Stefano di Uomini e Donne, chi è il nuovo corteggiatore di Gemma: età, lavoro, vita privata, Leonardo (Di giovedì 20 gennaio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. Gemma Galgani sta frequentando da qualche giorno Leonardo, ma è in arrivo un nuovo signore che sembra molto interessato alla bionda dama, Stefano. Conosciamolo meglio! Stefano di Uomini e Donne: chi è, età, lavoro Stefano è nato a Roma ma vive a Fregene con il suo cane, Cesare, “l’amore della sua vita”. Ha 60 anni, ben 14 in meno di Gemma, ma non ha alcun problema a frequentare una donna più grande. Ama il mare, ha due figli ed è separato ormai da 15 anni. L’ultima relazione l’ha conclusa un anno e mezzo fa. Si definisce un tipo molto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 20 gennaio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con, il dating show più amato e seguito di sempre.Galgani sta frequentando da qualche giorno, ma è in arrivo unsignore che sembra molto interessato alla bionda dama,. Conosciamolo meglio!di: chi è, età,è nato a Roma ma vive a Fregene con il suo cane, Cesare, “l’amore della sua”. Ha 60 anni, ben 14 in meno di, ma non ha alcun problema a frequentare una donna più grande. Ama il mare, ha due figli ed è separato ormai da 15 anni. L’ultima relazione l’ha conclusa un anno e mezzo fa. Si definisce un tipo molto ...

