Spread Btp Bund: apre stabile a 135 punti base (Di giovedì 20 gennaio 2022) Avvio senza scosse per lo Spread tra Btp e Bund tedeschi decennali: il differenziale ha aperto la seduta a 135 base, sulla stessa linea della chiusura di ieri. Il rendimento del prodotto del Tesoro, ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 gennaio 2022) Avvio senza scosse per lotra Btp etedeschi decennali: il differenziale ha aperto la seduta a 135, sulla stessa linea della chiusura di ieri. Il rendimento del prodotto del Tesoro, ...

Advertising

fisco24_info : Spread Btp Bund: apre stabile a 135 punti base: Rendimento del prodotto del Tesoro all'1,35% - Blackskorpion4 : RT @lauranaka: #Draghi al Quirinale convince sempre di più: 7 anni di scudo anti-spread & salva-#btp, soprattutto in tempi di #BCE meno ge… - padovesi58a : Spread Btp Bund chiude in lieve rialzo a 135 punti - Faido1Alessio : Spread Btp Bund chiude in lieve rialzo a 135 punti - apavo75 : RT @lauranaka: #Draghi al Quirinale convince sempre di più: 7 anni di scudo anti-spread & salva-#btp, soprattutto in tempi di #BCE meno ge… -