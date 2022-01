Ritorno in classe, in Sicilia, oltre mille classi in Dad, il 3,4% dei docenti è positivo. I numeri aggiornati (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il rientro dalle vacanze natalizie fissato dalla Regione Siciliana per il 13 gennaio scorso, ha visto rinviato lo svolgimento in presenza delle attività didattiche in numerosi comuni a seguito di ordinanze sindacali che ne hanno disposto la sospensione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il rientro dalle vacanze natalizie fissato dalla Regionena per il 13 gennaio scorso, ha visto rinviato lo svolgimento in presenza delle attività didattiche in numerosi comuni a seguito di ordinanze sindacali che ne hanno disposto la sospensione. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Ritorno in classe, in Sicilia, oltre mille classi in Dad, il 3,4% dei docenti è positivo. I numeri aggiornati - orizzontescuola : Ritorno a scuola, in Dad con un solo positivo in classe: scoppia la polemica in Piemonte - Dario21112405 : Dal ritorno a scuola faccio lezione con meno della metà della classe, ma #noncenedad - giangigag : RT @Lidia_Undiemi: Il ritorno al lavoro tecnologico di stampo fordista nell’economia moderna: dilagano i lavori precari in tutti i settori… - infoitinterno : Ritorno in classe, Costa: “Sì alla revisione delle regole per la Dad” -