Oh Capitano | mio Capitano! Perché abbandoni la nave?

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Ogni squadra ha il suo leader. Non è sempre la persona che porta la fascia al braccio, può anche esserne privo. Ma il giocatore scelto per indossarla, viene eletto dal gruppo e della società. È il volto e la voce nel quale i compagni si vedono rappresentati. Vuoi per carisma, per talento, o attaccamento alla maglia. Ilè il calciatore che mette avanti prima la squadra e poi se stesso. Proprio per questo è così difficile vedere unlasciare in mare aperto la sua. Quando lo si fa, c’è sempre un sentimento difficile da spiegare, tra la delusione e la malinconia. E in queste situazioni, le motivazioni che possono spingere un simbolo ad abdicare possono essere moltissime. A motivazione di ciò, possiamo prendere in considerazione alcuni casi delle squadre di Serie A. Molte quest’anno saluteranno per sempre le loro ...