No vax, minacce su Telegram al virologo Pregliasco: “Hanno condiviso il mio numero di telefono in chat. La mia famiglia è agitata” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il numero di telefono e altri dati sensibili del virologo e professore di Igiene generale applicata Fabrizio Pregliasco sono stati condivisi su una chat Telegram, “Basta Dittatura!”, frequentata da no vax. “Hanno trovato il mio numero sul sito dell’Università (Statale di Milano) qualche tempo fa e l’Hanno messo”, ha commentato rassegnato il 19 gennaio 2022 il virologo all’Adnkronos Salute. Nei commenti, il virologo è stato definito un “nazista da schiacciare come un verme”, mentre un altro utente parla in modo esplicito di volerlo uccidere. “Per ora non mi Hanno creato problemi- ha rassicurato il medico- ma la mia famiglia si è un po’ agitata e c’è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ildie altri dati sensibili dele professore di Igiene generale applicata Fabriziosono stati condivisi su una, “Basta Dittatura!”, frequentata da no vax. “trovato il miosul sito dell’Università (Statale di Milano) qualche tempo fa e l’messo”, ha commentato rassegnato il 19 gennaio 2022 ilall’Adnkronos Salute. Nei commenti, ilè stato definito un “nazista da schiacciare come un verme”, mentre un altro utente parla in modo esplicito di volerlo uccidere. “Per ora non micreato problemi- ha rassicurato il medico- ma la miasi è un po’e c’è ...

Advertising

SkyTG24 : Minacce a Draghi su Telegram: perquisito a #Napoli l’amministratore di un canale No vax - paceinguerra : RT @fattoquotidiano: No vax, minacce su Telegram al virologo Pregliasco: “Hanno condiviso il mio numero di telefono in chat. La mia famigl… - Kurdefeso : RT @fattoquotidiano: No vax, minacce su Telegram al virologo Pregliasco: “Hanno condiviso il mio numero di telefono in chat. La mia famigl… - InfinitoIsacco : RT @fattoquotidiano: No vax, minacce su Telegram al virologo Pregliasco: “Hanno condiviso il mio numero di telefono in chat. La mia famigl… - fattoquotidiano : No vax, minacce su Telegram al virologo Pregliasco: “Hanno condiviso il mio numero di telefono in chat. La mia fam… -