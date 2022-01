-Mertens: il giocatore vuole restare al Napoli (Di giovedì 20 gennaio 2022) Dries -Mertens chiamato ormai Ciro è uno dei simboli del nuovo calcio Napoletano insieme a Insigne, Ounas e Osimhen e intende rimanere nella squadra che lo ha amato, sostenuto e protetto. Si vociferava che fossero arrivate offerte allettanti per il calciatore ma che sono state rispedite subito al mittente. Lo stesso calciatore lo ha chiarito attraverso un’intervista in cui ha dichiarato il suo amore per la tifoseria e per la squadra del Napoli. In un epoca in cui le bandiere non esistono più rifiutare uno stipendio più ricco pur di rimanere nella squadra in cui ci si sente parte di qualcosa di importante è comunque da apprezzare. Cagliari-Fiorentina: probabili formazioni e dove vederla in tv -Mertens: che cosa ha detto il pilota? “Spero che sia questa la mia ultima tappa calcistica”. Dries ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 20 gennaio 2022) Dries -chiamato ormai Ciro è uno dei simboli del nuovo calcio Napoletano insieme a Insigne, Ounas e Osimhen e intende rimanere nella squadra che lo ha amato, sostenuto e protetto. Si vociferava che fossero arrivate offerte allettanti per il calciatore ma che sono state rispedite subito al mittente. Lo stesso calciatore lo ha chiarito attraverso un’intervista in cui ha dichiarato il suo amore per la tifoseria e per la squadra del. In un epoca in cui le bandiere non esistono più rifiutare uno stipendio più ricco pur di rimanere nella squadra in cui ci si sente parte di qualcosa di importante è comunque da apprezzare. Cagliari-Fiorentina: probabili formazioni e dove vederla in tv -: che cosa ha detto il pilota? “Spero che sia questa la mia ultima tappa calcistica”. Dries ...

Advertising

MondoNapoli : De Giovanni: 'Avere un giocatore come Mertens che fa da ponte con la città fa bene' - - Chaelisa_Rose : @titty_napoli @D10sAndrea Un contratto a ribasso ha più senso per un giocatore di 35 anni che per un giocatore di 3… - Umberto22402909 : Ai napoletani che viviamo al Nord chiediamo al Signor Sindaco di Napoli la cittadinanza onoraria al giocatore del Napoli Mertens grazie - Neapolis19261 : - Umberto22402909 : Un appello al Sindaco di Napoli Sono un napoletano che vivo al Nord Chiedo cortesemente Se potete dare la cittadina… -